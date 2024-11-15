Франция сыграла вничью с Израилем под свистки и драки на трибунах
Болельщики устроили драки в ходе матча пятого тура Лиги наций между сборными Франции и Израиля, который прошёл в Париже. Об этом пишет RMC Sport.
Игра проходила на стадионе «Стад де Франс» в условиях строгих мер безопасности и установила антирекорд по посещаемости. На трибунах собралось лишь около 20 тысяч человек. Всё началось с недовольного гудения и свистков во время израильского гимна и продолжилось драками на трибунах. В них участвовали почти 50 человек. После того, как беспорядки удалось предотвратить, сотрудники арены сформировали кордон.
Освистывание гимна Израиля на игре с Францией и драки на трибунах «Стад де Франс». Видео X / Bastien Parisot / TuiteroSismico
Встреча завершилась со счётом 0:0. Французы с 10 очками за тур до финиша группового этапа обеспечили себе выход в плей-офф Лиги наций. Израильтяне с одним баллом занимают последнее, четвёртое место в квартете. Также в игры на вылет пробилась сборная Италии, которая оказалась сильнее команды Бельгии (1:0).
Неспокойно было и на матче Лиги Европы в Амстердаме между местным «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива. В городе произошли стычки между местными жителями и израильскими болельщиками. По информации израильской стороны, серьёзно пострадали около 30 граждан еврейского государства, ещё двое пропали без вести, либо были похищены. Амстердамская полиция позже заявила о задержании 62 человек.
X / sporza