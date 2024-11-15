«Нет доступа»: В ООН оправдались за молчание о гибели российских журналистов
УВКПЧ объяснило невозможность расследования убийств Киевом журналистов из РФ
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) прокомментировало отсутствие реакции на случаи убийств Украиной более 30 российских журналистов. Заявление сделал представитель УВКПЧ Рено де Виллен, который пояснил, что невозможность подтвердить инциденты связана с отсутствием доступа к указанным территориям. Об этом пишет РИА «Новости».
На пресс-конференции ООН, посвящённой вопросам безопасности журналистов, де Виллен отметил, что хотя УВКПЧ и получало сведения о гибели российских представителей СМИ, подтвердить или расследовать эти случаи организация не может из-за того, что Москва, по его словам, «не предоставляет доступ» в регионы для верификации информации.
Ранее Владимир Путин на полях ПМЭФ заявил, что как минимум три десятка российских журналистов погибли в зоне боевых действий на Украине. Однако никто не даёт возможности Москве расследовать того, что с ними произошло.
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