«Нет доступа»: В ООН оправдались за молчание о гибели российских журналистов

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) прокомментировало отсутствие реакции на случаи убийств Украиной более 30 российских журналистов. Заявление сделал представитель УВКПЧ Рено де Виллен, который пояснил, что невозможность подтвердить инциденты связана с отсутствием доступа к указанным территориям. Об этом пишет РИА «Новости».

На пресс-конференции ООН, посвящённой вопросам безопасности журналистов, де Виллен отметил, что хотя УВКПЧ и получало сведения о гибели российских представителей СМИ, подтвердить или расследовать эти случаи организация не может из-за того, что Москва, по его словам, «не предоставляет доступ» в регионы для верификации информации.