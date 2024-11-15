Трамп не возьмёт в команду главного банкира США из-за его позиции по Украине

После победы на президентских выборах Дональд Трамп объявил, что не намерен приглашать главу финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона в состав своей будущей администрации. Трамп выразил уважение к Даймону, но отметил, что тот не будет занимать должности в его команде.

«Я очень уважаю Джейми Даймона из JPMorgan Chase, но он не будет частью администрации», — написал избранный президент в соцсети Truth Social, поблагодарив бизнесмена за «выдающуюся службу» стране.

Это заявление стало очередным шагом в политическом противостоянии, которое разворачивалось на фоне активной публичной позиции банкира по вопросам внешней политики. В частности, в 2024 году Даймон высказывал опасения по поводу возможного поражения Украины. На встрече Института международных финансов США летом он заявил, что для Незалежной «не может быть плохого исхода». Кроме того, в сентябре этого года, выступая на финансовой конференции, Даймон добавил, что Россию, Иран и Северную Корею следует рассматривать как часть «оси зла».