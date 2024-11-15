Василевский быстрее всех вратарей в НХЛ одержал 300 побед, побив 61-летний рекорд

Одним из героев стал вратарь «молний» Андрей Василевский, отразивший 24 из 25 бросков. Для него эта победа стала 300-й в 490 играх НХЛ. Россиянин быстрее всех достиг этой отметки, побив рекорд Жака Планта, одержавшего 300 побед в 521 игре. Это достижение он удерживал 61 год и 326 дней.