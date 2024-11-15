Василевский быстрее всех вратарей в НХЛ одержал 300 побед, побив 61-летний рекорд
Василевский одержал 300 победу в НХЛ и помог «Тампе» обыграть «Виннипег»
Вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Обложка © X / Tampa Bay Lightning
«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1.
Одним из героев стал вратарь «молний» Андрей Василевский, отразивший 24 из 25 бросков. Для него эта победа стала 300-й в 490 играх НХЛ. Россиянин быстрее всех достиг этой отметки, побив рекорд Жака Планта, одержавшего 300 побед в 521 игре. Это достижение он удерживал 61 год и 326 дней.
Шайба в честь 300-й победы Андрея Василевского в НХЛ. Фото © X / Tampa Bay Sports
Шайбы у победителей забросили Джейк Генцел, оформивший дубль, а также Брэндон Хэйгел и Энтони Сирелли. Российский форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей. У проигравших единственный гол оформил Адам Лаури.
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