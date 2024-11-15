Крым готов принять инвестиции от Илона Маска

Крым открыт для привлечения инвестиций со стороны американского предпринимателя Илона Маска, сообщил РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов. Он выразил уверенность, что для региона было бы значительным достижением привлечь такого крупного инвестора. Однако, по его мнению, Маск скорее будет ориентироваться на проекты более широкого масштаба в России.

Константинов подчеркнул, что инвестиции в Россию выгодны и могут принести существенные экономические дивиденды. Вложение средств в российские проекты, как отметил глава парламента, будет не только выгодным, но и почётным шагом для любого инвестора, включая Маска.

«У нас есть ресурсы, ограниченные на планете Земля. У него же — есть технологии, наука. Может хорошая связка получиться», — подчеркнул глава парламента.