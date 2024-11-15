Последние заявления президента Латвии Эдгара Ринкевича о поддержке Украины являются не более чем политической шизофренией. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Ранее Ринкевич в своих соцсетях призвал продолжить поддержку киевских властей, и в то же время почтить минутой молчания память погибших в ходе конфликта.

«С одной стороны [Ринкевича] объявляет минуту молчания, а с другой — призывает и дальше подбрасывать дрова в топку военного конфликта, поддерживая нацистский режим, который и убил Украину, расстреляв её на «Майдане» и кремировав в Одессе», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

С его слов, политики на Западе намеренно льют крокодильи слёзы и уверяют, что глубоко сочувствуют жителям Украины. На самом же деле они их воспринимают исключительно как расходный материал, чьими руками можно нанести вред России.