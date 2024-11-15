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15 ноября, 06:20

Рогов назвал шизофренией призыв Ринкевича к минуте молчания и поддержке Украины

Последние заявления президента Латвии Эдгара Ринкевича о поддержке Украины являются не более чем политической шизофренией. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Ранее Ринкевич в своих соцсетях призвал продолжить поддержку киевских властей, и в то же время почтить минутой молчания память погибших в ходе конфликта.

«С одной стороны [Ринкевича] объявляет минуту молчания, а с другой — призывает и дальше подбрасывать дрова в топку военного конфликта, поддерживая нацистский режим, который и убил Украину, расстреляв её на «Майдане» и кремировав в Одессе», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

С его слов, политики на Западе намеренно льют крокодильи слёзы и уверяют, что глубоко сочувствуют жителям Украины. На самом же деле они их воспринимают исключительно как расходный материал, чьими руками можно нанести вред России.

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А ранее Life.ru приводил слова американского предпринимателя Илона Маска, который заявил, что у Киева нет значительного прогресса в конфликте. Он согласился с утверждением, что столкновение на Украине представляет собой «вечную войну без прогресса», где «молодёжь просто приносится в жертву», а территориальные достижения отсутствуют.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Мария Любицкая
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