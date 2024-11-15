Во Франции связали ядерные угрозы Киева с разочарованием НАТО победой Трампа
Филиппо: НАТО после победы Трампа заинтересована в ядерном проекте Киева
После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа НАТО будет проявлять большую заинтересованность в реализации ядерной программы Украины. К такому мнению пришёл лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
«Легко представить, что <...> политики в НАТО, разочарованные победой Трампа, положили глаз на этот украинский доклад», — написал Филиппо.
Политик назвал подобную идею безумием и призвал остановить Зеленского, предпочитающего тратить деньги на войну, а не мир.
Напомним, в прессе появились утверждения о возможной способности Украины создать примитивное ядерное оружие в случае отказа США продолжать военную помощь. По данным британского издания The Times, Киев может использовать реакторный плутоний для разработки ядерных боеголовок.
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