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15 ноября, 06:54

Во Франции связали ядерные угрозы Киева с разочарованием НАТО победой Трампа

Филиппо: НАТО после победы Трампа заинтересована в ядерном проекте Киева

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа НАТО будет проявлять большую заинтересованность в реализации ядерной программы Украины. К такому мнению пришёл лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Легко представить, что <...> политики в НАТО, разочарованные победой Трампа, положили глаз на этот украинский доклад», — написал Филиппо.

Политик назвал подобную идею безумием и призвал остановить Зеленского, предпочитающего тратить деньги на войну, а не мир.

Подоляк заявил, что ядерное оружие не решит проблемы Украины
Подоляк заявил, что ядерное оружие не решит проблемы Украины

Напомним, в прессе появились утверждения о возможной способности Украины создать примитивное ядерное оружие в случае отказа США продолжать военную помощь. По данным британского издания The Times, Киев может использовать реакторный плутоний для разработки ядерных боеголовок.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Мария Любицкая
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