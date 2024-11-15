После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа НАТО будет проявлять большую заинтересованность в реализации ядерной программы Украины. К такому мнению пришёл лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Легко представить, что <...> политики в НАТО, разочарованные победой Трампа, положили глаз на этот украинский доклад», — написал Филиппо.

Политик назвал подобную идею безумием и призвал остановить Зеленского, предпочитающего тратить деньги на войну, а не мир.