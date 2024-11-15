Отделение ВС РФ десять дней отражали атаки превосходящих сил ВСУ. Как сообщило Минобороны, подразделением командовал старшина Бадма Дорджиев. Бойцы грамотно выстроили оборону, Дорджиев лично действовал на сложных участках местности.

«Отделение под командованием старшины Дорджиева в течение десяти суток отражало атаки врага, не допустив прорыва рубежей и попадания в окружение», — говорится в сообщении.

Российские солдаты нанесли серьёзный урон живой силе и вооружению ВСУ, заставив противника отступить. Другой отличившийся боец — старшина Евгений Шельтямов, чей миномётный расчёт поразил украинскую пехоту, уничтожив много военнослужащих и единиц техники.