Политика Кипра вынудила тысячи россиян переехать на северную, турецкую часть острова

Из-за западных санкций, к которым присоединилась Республика Кипр, россияне, проживающие в греческой южной части острова, всё чаще переезжают в турецкую северную часть. Об этом сообщает журнал The Economist.

Журнал отмечает, что трудно точно оценить количество россиян на севере, однако демограф Мете Хатай из Никосии предполагает, что их там около 20 тысяч, включая украинцев. Это, по словам The Economist, усложняет ситуацию на острове, поскольку население Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) составляет всего около 550 тысяч человек.

До 2022 года множество состоятельных россиян предпочитали южный сектор Кипра. Лимассол, второй по величине город, даже получил прозвище «Лимассолград». Однако после начала конфликта на Украине Кипр и его банковская система не смогли игнорировать санкции.