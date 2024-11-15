Более десяти стран заинтересованы в покупке «подавителя роя дронов» РБ-504П-Э

Ведётся предконтрактная работа между «Рособоронэкспортом» и более чем десятью странами по продаже подавителя роя дронов «Изделие РБ-504П-Э». Об этом на полях открывшегося в китайском Чжухае авиакосмического салона Airshow China 2024 сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА «Изделие РБ-504П-Э» обладает отличными характеристиками, подтверждёнными в реальных боевых условиях», — сказал Михеев в беседе с РИА «Новости».

Впервые «Изделие РБ-504П-Э» было продемонстрировано во время выставки в Баку. Его презентовали как действующий вариант противодействия рою дронов. Среди заинтересованных в покупке — страны Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, стран СНГ.