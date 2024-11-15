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15 ноября, 07:51

Более десяти стран заинтересованы в покупке «подавителя роя дронов» РБ-504П-Э

РБ-504П-Э. Обложка © Рособоронэкспорт

РБ-504П-Э. Обложка © Рособоронэкспорт

Ведётся предконтрактная работа между «Рособоронэкспортом» и более чем десятью странами по продаже подавителя роя дронов «Изделие РБ-504П-Э». Об этом на полях открывшегося в китайском Чжухае авиакосмического салона Airshow China 2024 сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА «Изделие РБ-504П-Э» обладает отличными характеристиками, подтверждёнными в реальных боевых условиях»,сказал Михеев в беседе с РИА «Новости».

Впервые «Изделие РБ-504П-Э» было продемонстрировано во время выставки в Баку. Его презентовали как действующий вариант противодействия рою дронов. Среди заинтересованных в покупке — страны Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, стран СНГ.

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Мария Любицкая
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