Матери кинокритика Долина* может грозить до 20 лет за провоз препаратов с наркотиками в РФ

Мать кинокритика-иноагента Антона Долина* задержали в столичном аэропорту Жуковский из-за того, что она пыталась ввезти в страну сильнодействующие препараты с наркотиками в составе. По информации SHOT, певица и поэтесса Вероника Долина 12 ноября прилетела в столицу из Тель-Авива.

На таможне у неё обнаружили сильнодействующие препараты «Ивалгин», 9 блистеров «Трамадола», 2 блистера препарата «Суматриптан», 19 пачек препарата с содержанием кодеина и две пачки препарата с содержанием бротизолама. Всё это она не декларировала при выезде из Израиля. Артистку задержали. Позднее она была отпущена под обязательство о явке. Сейчас Долина находится дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 226.1 УК РФ и 229.1 УК РФ о контрабанде сильнодействующих веществ и контрабанде наркотиков. Долиной может грозить до 20 лет колонии.

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