«Нет предела подлости»: Ай Как Просто знал о последствиях своей шутки, считают в Доме Романовых
В Доме Романовых сочли подлостью шутку блогера Васильева о царской семье
Блогер Станислав Васильев. Обложка © Telegram / СТАС БОМБИТ
Шутка блогера Стаса «Ай, как просто!» (Станислава Васильева) о расстреле царевича Алексея Николаевича вызвала крайне негативную реакцию в Доме Романовых. Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в жёсткой форме поставил блогера на место.
Он отметил, что подобные заявления показывают моральный облик не только людей соответствующих взглядов, но и тех, кто даёт им возможность вещать на огромную аудиторию. Такие шутки неприемлемы в отношении любого человека и не заслуживают оправдания, подчеркнул представитель Дома Романовых.
«Если человек способен на такие высказывания ради привлечения внимания к своей особе, то остаётся только развести руками и понять, что предела подлости в общем, скорее всего, не существует», — заявил собеседник «Газеты.ru».
Закатов не исключил, что Стас «Ай, как просто!» чётко осознавал, какую реакцию может вызвать его шутка, и умышленно произнёс её. Он сожалеет о духовном состоянии блогера.
Напомним, Стас «Ай, как просто!» неудачно пошутил о расстреле царевича Алексея Романова в эфире канала «Соловьёв Live». Позже блогер извинился, назвав себя «второй Ивлеевой».