Работает как телевизор: Первый российский неинвазивный глюкометр с ИИ проходит испытания

В МГМУ имени Сеченова разработали неинвазивный глюкометр, использующий рамановскую спектроскопию и машинное обучение для определения уровня сахара и гликированного гемоглобина в крови. Как рассказала Екатерина Поликер, руководитель стартапа HemoTech AI и студентка Института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана, работа нового прибора основана на оптическом методе анализа, который включает систему линз и фильтров, а также фотодетектирующую матрицу.

Собеседница «Газеты.ru» отметила, что процесс похож на работу плазменного телевизора: луч света проникает в кожу, где сигнал накапливается, отражается и возвращается через фильтры. Они, в свою очередь, удаляют нежелательные сигналы, оставляя только необходимые.

После этого ИИ анализирует сигналы и определяет уровень сахара в крови с погрешностью 8% для глюкозы и 5-6% для гликозилированного гемоглобина. В настоящее время промышленные образцы проходят испытания. Учёным потребуется ещё несколько месяцев для получения результатов и регистрации, необходимой для клинических испытаний на людях.