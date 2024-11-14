Шапочка из фольги не спасёт: российские учёные выяснили, что 5G убивает у крыс клетки мозга
Учёные из Томска изучили, как 5G влияет на мозг крыс
Исследователи из Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили изменения в тканях головного мозга крыс, вызванные воздействием антенны 5G. По информации, предоставленной ТАСС Министерством науки и высшего образования РФ, было выявлено значительное изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов.
Как известно, антиоксиданты помогают защищать организм от окислительных процессов, вызываемых свободными радикалами. Окисление может привести к повреждению клеток, которые в некоторых случаях становятся необратимо разрушенными. Прооксиданты, в свою очередь, способствуют возникновению окислительного стресса, что негативно сказывается на способности клеток к самовосстановлению. В результате воздействия излучения баланс смещается в сторону прооксидантов, что может привести к нежелательным последствиям.
В ходе опытов крысы подвергались воздействию антенны в течение пяти недель, что эквивалентно примерно четырем годам человеческой жизни. Результаты показали, что ни один из изучаемых показателей у животных, находившихся под воздействием 5G, не отличался от показателей крыс контрольной группы. Это свидетельствует о том, что крысы не испытывали боли, страха или стресса и находились в нормальном состоянии. Тем не менее, более детальное исследование тканей головного мозга показало значительное изменение в соотношении антиоксидантов и прооксидантов.
Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной физиологии НИИ биологии и биофизики ТГУ Наталья Кривовая пояснила, что для эксперимента были использованы самцы крыс породы Вистар разных возрастов: неполовозрелые (5-6 недель), взрослые (10-11 недель) и пожилые (17-18 недель). Такие крысы были выбраны из-за их схожих с человеческими реакций на различные воздействия.
А ранее учёные из КНР установили, что 6G-излучение ухудшает репродуктивные функции мышей. Выяснилось, что терагерцовые волны повреждают ткани семенников при определённой мощности. Спустя пять минут такого излучения на репродуктивных органах мышей появлялось воспаление, которое приводило к снижению фертильности.
Kandinsky 3.1 / Life.ru