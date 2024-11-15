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Регион
15 ноября, 07:30

Боец ВСУ Раполюк напился и забыл, где именно находится в Курской области

Украинский военнослужащий Александр Раполюк, взятый в плен в Курской области, так напился на позициях, что попросту забыл, у какого населённого пункта находился. Об этом пишет ТАСС.

«Из-за того, что я немного выпил, я даже забыл [название]», — рассказал боец.

По словам пленного, само по себе пьянство на службе наказывается очень большими штрафами, однако «если очень захотеть, всякое бывает». Более того, командование почти никогда не видело подразделение Раполюка, и бойцы воспользовались.

Пленный Никольников рассказал об отказе ВСУ воевать в Курской области
Пленный Никольников рассказал об отказе ВСУ воевать в Курской области

Ранее группа бойцов ВСУ в Курской области решила сложить оружие, лишь услышав об успешных действиях ВС РФ. По словам пленного, наша армия без потерь взяла пять позиций.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Матвей Константинов
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