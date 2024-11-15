Боец ВСУ Раполюк напился и забыл, где именно находится в Курской области
Украинский военнослужащий Александр Раполюк, взятый в плен в Курской области, так напился на позициях, что попросту забыл, у какого населённого пункта находился. Об этом пишет ТАСС.
«Из-за того, что я немного выпил, я даже забыл [название]», — рассказал боец.
По словам пленного, само по себе пьянство на службе наказывается очень большими штрафами, однако «если очень захотеть, всякое бывает». Более того, командование почти никогда не видело подразделение Раполюка, и бойцы воспользовались.
Ранее группа бойцов ВСУ в Курской области решила сложить оружие, лишь услышав об успешных действиях ВС РФ. По словам пленного, наша армия без потерь взяла пять позиций.
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