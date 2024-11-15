Боец ВСУ Раполюк напился и забыл, где именно находится в Курской области

Украинский военнослужащий Александр Раполюк, взятый в плен в Курской области, так напился на позициях, что попросту забыл, у какого населённого пункта находился. Об этом пишет ТАСС.

«Из-за того, что я немного выпил, я даже забыл [название]», — рассказал боец.

По словам пленного, само по себе пьянство на службе наказывается очень большими штрафами, однако «если очень захотеть, всякое бывает». Более того, командование почти никогда не видело подразделение Раполюка, и бойцы воспользовались.