Американские законодатели опасаются, что Талси Габбард, которую накануне избранный президент Дональд Трамп выдвинул на должность директора Национальной разведки США, придерживается пророссийской позиции по украинскому конфликту. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Прежде Габбард высказывала мнение, что конфронтации можно было бы избежать, если бы администрация президента США Джо Байдена и НАТО признали законные тревоги России относительно безопасности в связи с возможным вступлением Украины в НАТО.

Эти комментарии, а также её поездка в Сирию в 2017 году, вызвали недовольство и скептицизм среди законодателей. Аналитики характеризуют позицию кандидата как «дружественную Москве», подчеркивает The Washington Post. В апреле 2022 года Талси даже внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец» за «информационные операции против Украины». Более того, она называлась «вероятным агентом российских спецслужб».