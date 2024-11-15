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15 ноября, 08:23
16309

У экс-главы Правительства РФ Касьянова* могут отобрать квартиру в центре Москвы

Бывший Председатель Правительства РФ Михаил Касьянов*. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Бывший Председатель Правительства РФ Михаил Касьянов*. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Экс-председатель Правительства РФ Михаил Касьянов* может лишиться пятикомнатной квартиры в центре Москвы. В начале 2000-х жилплощадь ему была выдана в качестве служебной. На данный момент он в срочном порядке пытается её продать за 700 миллионов рублей.

  • У экс-председателя Правительства РФ могут отобрать квартиру в центре Москвы. Фото © Telegram / Mash
    У экс-председателя Правительства РФ могут отобрать квартиру в центре Москвы. Фото © Telegram / Mash
  • У экс-председателя Правительства РФ могут отобрать квартиру в центре Москвы. Фото © Telegram / Mash
    У экс-председателя Правительства РФ могут отобрать квартиру в центре Москвы. Фото © Telegram / Mash
  • У экс-председателя Правительства РФ могут отобрать квартиру в центре Москвы. Фото © Telegram / Mash
    У экс-председателя Правительства РФ могут отобрать квартиру в центре Москвы. Фото © Telegram / Mash
  • У экс-председателя Правительства РФ могут отобрать квартиру в центре Москвы. Фото © Telegram / Mash
    У экс-председателя Правительства РФ могут отобрать квартиру в центре Москвы. Фото © Telegram / Mash
  • У экс-председателя Правительства РФ могут отобрать квартиру в центре Москвы. Фото © Telegram / Mash
    У экс-председателя Правительства РФ могут отобрать квартиру в центре Москвы. Фото © Telegram / Mash
  • У экс-председателя Правительства РФ могут отобрать квартиру в центре Москвы. Фото © Telegram / Mash
    У экс-председателя Правительства РФ могут отобрать квартиру в центре Москвы. Фото © Telegram / Mash

У экс-председателя Правительства РФ могут отобрать квартиру в центре Москвы. Фото © Telegram / Mash

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Как пишет Mash, экс-премьер не так давно опубликовал объявление о продаже просторной квартиры площадью 427 квадратов. Сейчас он проживает в Прибалтике. Разузнав о планах выехавшего из РФ Касьянова*, активисты из организации «Ветераны России» потребовали от Генеральной прокуратуры изъять квадратные метры в пользу государства.

По документам огромная жилплощадь принадлежит самому политику, а также его супруге Ирине. Однако с 2022 года семейство обосновалось в Латвии, а в ноябре 5-комнатная квартира была выставлена на продажу. Потенциальным владельцам предлагали просторные комнаты, панорамные окна с обзором на Дом правительства и высотку на Кудринской, а также круглосуточную охрану, персидские ковры, библиотеку и целых пять санузлов.

По делу генерала Иванова арестовали квартиру в Москве стоимостью в 500 млн
По делу генерала Иванова арестовали квартиру в Москве стоимостью в 500 млн

А ранее Life.ru рассказывал, что находящаяся под арестом королева марафоном Елена Блиновская продала уже вторую квартиру в Москве, выручив за нее 150 миллионов рублей. Однако этого недостаточно, чтобы погасить огромный долг блогерши перед ФНС, который составляет 1 миллиард 168 миллионов 32 тысячи 695 рублей. Также ранее сообщалось, что суд признал Блиновскую банкротом и постановил начать процедуру реализации её имущества.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Мария Любицкая
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