В Петербурге сотрудники военкомата попались на контрактах с «мёртвыми душами»

В Петербурге полицейские раскрыли схему хищения денег при заключении фиктивных контрактов с Минобороны России. Организаторами аферы оказалась пара супругов, работающая в военкомате, они задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе ленинградского главка МВД.

Полиция пресекла схему мошенничества с «мёртвыми душами» в Петербурге. Видео © Telegram / Петербургская полиция

«51-летний помощник военного комиссара совместно с 38-летней супругой подыскивали граждан, которых в дальнейшем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. Далее от [их] лица заключались несуществующие контракты с Минобороны РФ о прохождении военной службы и участии в специальной военной операции», — указано в сообщении.

Этим работникам ежемесячно выплачивалось по 50 тысяч рублей. Кроме того, им полагалась ещё и единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Все средства злоумышленники присваивали себе. В настоящее время известно минимум о двух фиктивных сотрудниках с контрактом на службу, но их может быть больше. По данным полиции, предварительный ущерб бюджету энергетической компании составил миллион рублей.

Правоохранители провели обыски в квартирах и на рабочих местах злоумышленников, изъяли изобличающие документы, среди них — трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.