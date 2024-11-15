Эстонцы ударились в криминал из-за проблем с финансами, признали власти

В Эстонии возрос уровень преступности, что связано с ухудшением финансового положения населения. Об этом заявила министр юстиции и цифровых технологий прибалтийской республики Лииса-Ли Пакоста, её слова приводит газета Postimees.

«Аналитики считают ухудшение социально-экономической обстановки главным фоновым фактором, из-за которого в Эстонию пришёл рост преступности. К сожалению, выросло и число тех людей, которые говорят, что крадут, потому что иначе им не хватает денег на покупку еды и предметов первой необходимости», — сказала глава Минюста.