Эстонцы ударились в криминал из-за проблем с финансами, признали власти
В Эстонии вырос уровень преступности из-за отсутствия денег у населения
В Эстонии возрос уровень преступности, что связано с ухудшением финансового положения населения. Об этом заявила министр юстиции и цифровых технологий прибалтийской республики Лииса-Ли Пакоста, её слова приводит газета Postimees.
«Аналитики считают ухудшение социально-экономической обстановки главным фоновым фактором, из-за которого в Эстонию пришёл рост преступности. К сожалению, выросло и число тех людей, которые говорят, что крадут, потому что иначе им не хватает денег на покупку еды и предметов первой необходимости», — сказала глава Минюста.
А ранее Life.ru сообщал, как в Эстонии более 100 тысяч евро, выделенные фондом Евросоюза на помощь регионам в решении экологических проблем, были потрачены на фестиваль сауны и центр метания топоров. Это произошло неслучайно — рассказала в прямом эфире официальный представитель Минфина Эстонии Ирина Сацута.
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