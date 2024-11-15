«Могут обнулить»: Наставление инструктора из США вскрыло реальное отношение украинцев к ВСУ

Американский инструктор учил военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) не брать еду даже у украинцев и постоянно носить оружие со снятым предохранителем. Об этом рассказал военнопленный Игорь Мартыненко, отметив, что гражданин США обучал военнослужащих 37-й бригады морской пехоты украинских войск.

«Рассказывали, как себя надо вести с населением, что нельзя ничего пить, есть, не брать ничего в руки, даже если это моё, я украинец, и в Украине нахожусь, мне запрещали попить водички, что меня могут обнулить (убить. — Прим. Life.ru)», — приводит РИА «Новости» слова пленного.

Мартыненко дополнил, что зарубежные инструкторы просили всегда ходить в полной экипировке, быть готовыми использовать оружие и снимать его с предохранителя. Из-за этого, по словам военнопленного, у бойцов часто происходили конфликты с мирными жителями.