В Волгограде мужчина пытался спалить белоснежный Dodge Challenger с украинскими номерами

«Охота» на машины, предположительно принадлежащие жителям Украины, ведётся уже довольно давно. Однако чаще всего атаки происходят в самой Незалежной. Так ранее глава полиции Киева Дмитрий Шумейко рассказал, что на Украине сожгли уже более 200 машин, которые находятся в пользовании военными ВСУ. По его словам, чтобы на утро не встретить возле дома обугленный каркас собственного автомобиля, военнослужащим украинской армии стоит ставить их в закрытые гаражи.