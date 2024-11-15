В Волгограде мужчина пытался спалить белоснежный Dodge Challenger с украинскими номерами
В Волгограде на парковке ТЦ подожгли спорткар с украинскими номерами
В Волгограде вечером накануне неизвестный предпринял попытку поджечь маслкар Dodge Challenger бежевого цвета с номерами Украины. Машина находилась на парковке возле ТЦ. Поджигателя удалось задержать.
В Волгограде на парковке центра подожгли спорткар с украинскими номерами. Видео © Telegram / Волгоград Поймет
Как сообщает V1.ru, по вызову к ТЦ прибыло сразу три пожарных расчёта со включенными спецсигналами. Вскоре городские сообщества начали публиковать информацию об инциденте.
«Мужчина поджёг авто с украинскими номерами на парковке Торгушки. Банкой с растворителем», — сообщили в телеграм-канале «Волгоград Поймёт».
«Охота» на машины, предположительно принадлежащие жителям Украины, ведётся уже довольно давно. Однако чаще всего атаки происходят в самой Незалежной. Так ранее глава полиции Киева Дмитрий Шумейко рассказал, что на Украине сожгли уже более 200 машин, которые находятся в пользовании военными ВСУ. По его словам, чтобы на утро не встретить возле дома обугленный каркас собственного автомобиля, военнослужащим украинской армии стоит ставить их в закрытые гаражи.
Telegram / Волгоград Поймет