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15 ноября, 09:50

В Волгограде мужчина пытался спалить белоснежный Dodge Challenger с украинскими номерами

В Волгограде на парковке ТЦ подожгли спорткар с украинскими номерами

В Волгограде вечером накануне неизвестный предпринял попытку поджечь маслкар Dodge Challenger бежевого цвета с номерами Украины. Машина находилась на парковке возле ТЦ. Поджигателя удалось задержать.

В Волгограде на парковке центра подожгли спорткар с украинскими номерами. Видео © Telegram / Волгоград Поймет

Как сообщает V1.ru, по вызову к ТЦ прибыло сразу три пожарных расчёта со включенными спецсигналами. Вскоре городские сообщества начали публиковать информацию об инциденте.

«Мужчина поджёг авто с украинскими номерами на парковке Торгушки. Банкой с растворителем», — сообщили в телеграм-канале «Волгоград Поймёт».

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«Охота» на машины, предположительно принадлежащие жителям Украины, ведётся уже довольно давно. Однако чаще всего атаки происходят в самой Незалежной. Так ранее глава полиции Киева Дмитрий Шумейко рассказал, что на Украине сожгли уже более 200 машин, которые находятся в пользовании военными ВСУ. По его словам, чтобы на утро не встретить возле дома обугленный каркас собственного автомобиля, военнослужащим украинской армии стоит ставить их в закрытые гаражи.

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Telegram / Волгоград Поймет

Мария Любицкая
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