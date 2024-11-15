Власти Нью-Йорка ввели «санкции» против крыс, лишив их лакомств

Власти Нью-Йорка изменили правила, касающиеся вывоза мусора, и ввели штрафы за их нарушение, сообщает газета The New York Times (NYT). Новые требования для борьбы с нашествием крыс начали действовать со вторника, 12 ноября.

Так, теперь жители американского мегаполиса обязаны выносить мусор исключительно в специальные контейнеры с крышками. Как отмечают журналисты, идеальным вариантом считаются баки, которые предоставляет городской санитарный департамент. Сейчас жители могут пользоваться собственными мусорными контейнерами, если у тех есть крышка, а вместительность не больше 250 литров. Однако к июню 2026-го всем нужно будет перейти на городские мусорные баки.

Примечательно, что введение новых требований знаменует конец многолетней традиции, когда жители Нью-Йорка выставляли переполненные мешки с мусором прямо на тротуары. В результате этого они становились любимым для крыс лакомством.