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15 ноября, 09:35

Власти Нью-Йорка ввели «санкции» против крыс, лишив их лакомств

NYT: Власти Нью-Йорка лишили крыс лакомств, запретив ставить мусор на тротуар

Власти Нью-Йорка изменили правила, касающиеся вывоза мусора, и ввели штрафы за их нарушение, сообщает газета The New York Times (NYT). Новые требования для борьбы с нашествием крыс начали действовать со вторника, 12 ноября.

Так, теперь жители американского мегаполиса обязаны выносить мусор исключительно в специальные контейнеры с крышками. Как отмечают журналисты, идеальным вариантом считаются баки, которые предоставляет городской санитарный департамент. Сейчас жители могут пользоваться собственными мусорными контейнерами, если у тех есть крышка, а вместительность не больше 250 литров. Однако к июню 2026-го всем нужно будет перейти на городские мусорные баки.

Примечательно, что введение новых требований знаменует конец многолетней традиции, когда жители Нью-Йорка выставляли переполненные мешки с мусором прямо на тротуары. В результате этого они становились любимым для крыс лакомством.

В Глазго крысы размером с собак нападают на мусорщиков
В Глазго крысы размером с собак нападают на мусорщиков

А ранее сообщалось, что российские учёные научили крысу безошибочно отвечать на вопросы по математике и физике. Сделать это удалось с помощью нейроинтерфейса и искусственного интеллекта. Стоит отметить, что эксперимент отечественных специалистов стал первым подобным опытом в мире.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chanawat Jaiya

Наталья Демьянова
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