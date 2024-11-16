Как новая команда Трампа готовит снос Украины, а Зеленский будет сдавать страну под гопак и песни, 16 ноября Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как страны ЕС собираются пересажать свою оппозицию и кто первым из европолитиков отречётся от помощи Киеву — в обзоре новостей за неделю с 9-го по 16 ноября. 15 ноября, 21:07 Победивший на первом этапе выборов президента США в 2024 году Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Что сделает новая команда Трампа с Украиной

Темой недели, безусловно, стали кадровые назначения Трампа. Истеричный визг стоит такой, что слышно по обе стороны Атлантики — начиная с лидеров Республиканской партии и голливудских актёров и заканчивая российскими иноагентами и экстремистами. Этот стон у них песней зовётся.

Весьма характерно, что назначений не получили записные неоконы-ястребы — Никки Хейли и Майкл Помпео. Истеблишмент глубинного государства в этот раз не смог пробиться в команду Трампа. Вместо этого туда попадают исключительно синофобы и противники помощи Украине. И каждое следующее назначение только дополнительно демонстрирует, что никакой помощи — ни оружием, ни деньгами — Украина больше не получит.

Но наибольшую истерику вызвали два назначения: самый яростный противник демократов Мэтт Гетц (лидер так называемого «фридом каукуса» — радикальной группировки внутри Республиканской партии) станет генпрокурором, а главой разведсообщества станет «предательница» Демократической партии, имеющая личный конфликт с Хиллари Клинтон, майор береговой охраны Талси Габбард. Габбард, кстати, несколько лет назад появилась на украинском «Миротворце», как до прошлой недели был и сам Трамп.

Кандидаты в команду Трампа — Мэтт Гетц и Талси Габбард. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Германия первой отречётся от помощи Украине — накануне посадок в ЕС

Следующей новостью у нас заявление Олафа Шольца, который сказал, что у Германии больше нет денег для Украины и что продолжать финансировать режим Зеленского является преступлением против немецкого народа. Это внезапное позднее прозрение наступило у Олафа после того, как его правящая коалиция развалилась, в результате чего в Германии будут досрочные выборы в Бундестаг (правда, пока точно не известно, когда именно, — в конце февраля или начале марта). Денег нет и политический кризис, но вы там держитесь.

При этом в Германии в Бундестаг внесено ходатайство о запрете политической партии «Альтернатива для Германии», потому что она слишком быстро набирает популярность у населения (и на недавних региональных выборах показала высокие результаты).

А во Франции пытаются посадить на пять лет Марин Ле Пен (и к последующему поражению в правах ещё на пять лет). Вздумали, понимаешь, быть популярнее действующей власти — это же недемократично!

Лидер правопопулистской французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Получается, что хотели демократизировать Украину, а в результате украинизировали европейскую демократию. И теперь европейцы, как и Зеленский, бросают за решётку своих оппозиционных лидеров и запрещают популярные оппозиционные партии. С кем поведёшься — от того и наберёшься. В Фицо уже стреляли, в Трампа тоже, демократия на марше! Осталось только официально ввести гестапо (политическую полицию), и я боюсь, что это уже дело ближайшего времени.

Культурный схематоз Зеленского

Зеленский же тем временем составил очередной план (это уже давно трудно назвать новостью). В этот раз это не план победы или план мира, а план стойкости. Виноват, «стийкости». В который, кроме всего прочего, входит (только не смейтесь слишком громко) «культурная дипломатия». Вспоминая поведение украинских дипломатов за последние несколько лет — Кулебы, Мельника, Берёзы, Гончаренко — это, скорее, «культурный фарш-погром».

Также культурой Зеленский планирует держать фронт. Как говорил у Гоголя в «Пропавшей грамоте» дьявол в аду: «Скажи, пусть спивают, только жалостливо. Я люблю народные песни». Так что, видимо, будут петь жалостливые песни в надежде, что на них перестанут сбрасывать ФАБы. И, конечно, отражать снаряды боевым гопаком. Планов громадьё, только ни один не работает…

Ну и на фоне многочисленных заявлений американских политиков из команды Трампа, что Украина больше не получит от них ничего, а также США могут рассмотреть вопрос выхода из НАТО, если ЕС продолжит нападки на Х Илона Маска, Евросоюз проведёт в конце ноября и начале декабря учения войск быстрого реагирования в Германии.

Американский предприниматель Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Как говорил какой-то будущий просроченный президент Украины, будучи ещё кэвээнщиком: «Я парад проводил, сосед пугал. Сосед не смотрел». Так и тут. Всё натужное бряцание оружием со стороны Евросоюза, который скоро может внезапно оказаться без американского зонтика, выглядит крайне натужным и скорее является признаком плохо скрываемой паники, а не силы. Как говорил уже в фильме «Звёздная пехота» офицер разведки: «Оно боится».

Авторы Александр Роджерс