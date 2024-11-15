Песков уверен, что все ветераны СВО будут востребованы в российском обществе
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Все ветераны спецоперации на Украине будут востребованы в государственных структурах и обществе. Они имеют высокий авторитет среди населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что из-за большого интереса военных к программе «Время Героев» было решено запустить второй поток.
«Эти люди остаются в резерве. Они так или иначе все будут востребованы... Эти курсы востребованы теми, кто вернулся со специальной военной операции. А эти люди, в свою очередь, востребованы обществом. Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них равняются», — заключил пресс-секретарь.
В первые часы с момента начала регистрации во второй поток президентской кадровой программы для военнослужащих «Время героев» было подано уже более тысячи заявок. Вскоре ожидается 46 назначений из числа участников первого набора.