Песков уверен, что все ветераны СВО будут востребованы в российском обществе

«Эти люди остаются в резерве. Они так или иначе все будут востребованы... Эти курсы востребованы теми, кто вернулся со специальной военной операции. А эти люди, в свою очередь, востребованы обществом. Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них равняются», — заключил пресс-секретарь.