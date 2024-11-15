Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 09:52

Песков уверен, что все ветераны СВО будут востребованы в российском обществе

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Все ветераны спецоперации на Украине будут востребованы в государственных структурах и обществе. Они имеют высокий авторитет среди населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что из-за большого интереса военных к программе «Время Героев» было решено запустить второй поток.

«Эти люди остаются в резерве. Они так или иначе все будут востребованы... Эти курсы востребованы теми, кто вернулся со специальной военной операции. А эти люди, в свою очередь, востребованы обществом. Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них равняются», — заключил пресс-секретарь.

Программа «Время героев» открывает дополнительный набор участников с 15 ноября
Программа «Время героев» открывает дополнительный набор участников с 15 ноября

В первые часы с момента начала регистрации во второй поток президентской кадровой программы для военнослужащих «Время героев» было подано уже более тысячи заявок. Вскоре ожидается 46 назначений из числа участников первого набора.

Александр Юнашев
  • Новости
  • ВС РФ
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar