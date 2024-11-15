В первые часы с начала нового потока «Времени героев» подано более тысячи заявок
Более тысячи участников и ветеранов СВО подали заявки в первые часы с момента начала регистрации во второй поток президентской кадровой программы для военнослужащих «Время героев». Об этом сообщается в телеграм-канале программы.
Там также напомнили, что уже 12 участников первого потока получили назначения на ответственные должности. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. А руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области.
Всего же в ближайшее время ожидается 46 назначений из числа участников программы.
Напомним, дополнительный набор для участия в президентской программе «Время героев» пройдёт с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года. В новый поток смогут попасть те, кто продемонстрировал высокие результаты в первой волне набора весной этого года, но не вошёл в число 83 участников. Также участие смогут принять те, кто успешно прошёл тестирование в пунктах дистанционной оценки и показал лучшие результаты в дистанционной программе обучения президентской академии. Порядок отбора можно узнать на сайте времягероев.рф.
Минобороны России