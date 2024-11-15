Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 08:59

В первые часы с начала нового потока «Времени героев» подано более тысячи заявок

Более тысячи участников и ветеранов СВО подали заявки в первые часы с момента начала регистрации во второй поток президентской кадровой программы для военнослужащих «Время героев». Об этом сообщается в телеграм-канале программы.

Там также напомнили, что уже 12 участников первого потока получили назначения на ответственные должности. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. А руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

Всего же в ближайшее время ожидается 46 назначений из числа участников программы.

Напомним, дополнительный набор для участия в президентской программе «Время героев» пройдёт с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года. В новый поток смогут попасть те, кто продемонстрировал высокие результаты в первой волне набора весной этого года, но не вошёл в число 83 участников. Также участие смогут принять те, кто успешно прошёл тестирование в пунктах дистанционной оценки и показал лучшие результаты в дистанционной программе обучения президентской академии. Порядок отбора можно узнать на сайте времягероев.рф.

Обложка ©

Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Другие новости
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar