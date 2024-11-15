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15 ноября, 09:51

ВЦИОМ: Более 78% граждан России доверяют Путину

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Более 78% россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провёл опрос среди 1,6 тысячи наших сограждан в период с 5 по 10 ноября.

О доверии к главе государства заявили 78,8% опрошенных, а об одобрение его деятельности — 76,3%. В свою очередь деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 51,8% (+0,2% за неделю), а доверяют главе кабмина 60,3% (-0,5%).

Опрос показал, что уровень патриотизма в России вырос до 94%
Опрос показал, что уровень патриотизма в России вырос до 94%

А недавно опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян выступают против налога на бездетность. Как выяснили аналитики, идею российских властей жители нашей страны восприняли без особого энтузиазма.

Наталья Демьянова
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