ВЦИОМ: Более 78% граждан России доверяют Путину

Более 78% россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провёл опрос среди 1,6 тысячи наших сограждан в период с 5 по 10 ноября.

О доверии к главе государства заявили 78,8% опрошенных, а об одобрение его деятельности — 76,3%. В свою очередь деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 51,8% (+0,2% за неделю), а доверяют главе кабмина 60,3% (-0,5%).