В Минобороны назвали число населённых пунктов, откуда изгнали ВСУ за неделю
Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР
Российские военные в течение последних суток освободили населённый пункт Степановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населённый пункт Степановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Всего за неделю бойцы ВС России освободили пять населённых пунктов, четыре из которых в ДНР (Степановка, Волченка, Вознесенка, Ровнополь) и один в Харьковской области (Колесниковка).
Также Life.ru сообщил, что Армия РФ продолжает успешно штурмовать Купянск под Харьковом. Российские бойцы взяли очередные три опорных пункта. Потери противника составили две гаубицы Д-30, до семи миномётных расчетов и от 30 до 50 военных.
ТАСС / Александр Река