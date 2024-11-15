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15 ноября, 09:59

В Минобороны назвали число населённых пунктов, откуда изгнали ВСУ за неделю

Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР

Российские военные в течение последних суток освободили населённый пункт Степановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населённый пункт Степановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Всего за неделю бойцы ВС России освободили пять населённых пунктов, четыре из которых в ДНР (Степановка, Волченка, Вознесенка, Ровнополь) и один в Харьковской области (Колесниковка).

Появилось первое видео штурма Купянска Российской армией
Появилось первое видео штурма Купянска Российской армией

Также Life.ru сообщил, что Армия РФ продолжает успешно штурмовать Купянск под Харьковом. Российские бойцы взяли очередные три опорных пункта. Потери противника составили две гаубицы Д-30, до семи миномётных расчетов и от 30 до 50 военных.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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