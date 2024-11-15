В Минобороны назвали число населённых пунктов, откуда изгнали ВСУ за неделю

Российские военные в течение последних суток освободили населённый пункт Степановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населённый пункт Степановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Всего за неделю бойцы ВС России освободили пять населённых пунктов, четыре из которых в ДНР (Степановка, Волченка, Вознесенка, Ровнополь) и один в Харьковской области (Колесниковка).