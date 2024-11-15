Футболист Роман Павлюченко назвал Артёма Дзюбу «вонючим псом»

Ранее Дзюба усомнился в правдивости игровых заслуг журналиста Константина Генича. В ответ он заявил, что «ни одна псина не будет ставить под сомнение его карьеру». К слову, сам Павлюченко позднее объяснил, что оскорбил футболиста «с любовью», и тот знает это.