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15 ноября, 11:22

Футболист Роман Павлюченко назвал Артёма Дзюбу «вонючим псом»

Футболист Роман Павлченко назвал игрока «Акрона» Артёма Дзюбу псиной. Его слова опубликовал комментатор Тимур Журавель в своём телеграм-канале.

Павлюченко назвал Дзюбу псиной. Видео © Telegram / Здесь был Тимур | Тимур Журавель

Журналист задал вопрос: «Дзюба псина или нет?» В ответ Павлюченко назвал Артёма Дзюбу «вонючим псом».

Ранее Дзюба усомнился в правдивости игровых заслуг журналиста Константина Генича. В ответ он заявил, что «ни одна псина не будет ставить под сомнение его карьеру». К слову, сам Павлюченко позднее объяснил, что оскорбил футболиста «с любовью», и тот знает это.

Артём Дзюба заявил, что хотел бы попросить Путина отменить Fan ID
Артём Дзюба заявил, что хотел бы попросить Путина отменить Fan ID

Недавно нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился подробностями своего недавнего телефонного разговора с форвардом «Зенита» Александром Соболевым. По словам 36-летнего игрока, именно Соболев сам обратился ему, чтобы обсудить свои трудности с адаптацией в команде.

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Telegram / Здесь был Тимур | Тимур Журавель

Николай Рюмин
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