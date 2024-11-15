Футболист Роман Павлюченко назвал Артёма Дзюбу «вонючим псом»
Футболист Роман Павлченко назвал игрока «Акрона» Артёма Дзюбу псиной. Его слова опубликовал комментатор Тимур Журавель в своём телеграм-канале.
Павлюченко назвал Дзюбу псиной. Видео © Telegram / Здесь был Тимур | Тимур Журавель
Журналист задал вопрос: «Дзюба псина или нет?» В ответ Павлюченко назвал Артёма Дзюбу «вонючим псом».
Ранее Дзюба усомнился в правдивости игровых заслуг журналиста Константина Генича. В ответ он заявил, что «ни одна псина не будет ставить под сомнение его карьеру». К слову, сам Павлюченко позднее объяснил, что оскорбил футболиста «с любовью», и тот знает это.
Недавно нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился подробностями своего недавнего телефонного разговора с форвардом «Зенита» Александром Соболевым. По словам 36-летнего игрока, именно Соболев сам обратился ему, чтобы обсудить свои трудности с адаптацией в команде.
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