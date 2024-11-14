Артём Дзюба заявил, что хотел бы попросить Путина отменить Fan ID
В России нужно отменить Fan ID, заявил российский футболист и нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба. Он рассказал Sport24, что готов обратиться с такой просьбой к президенту страны Владимиру Путину, как только встретиться с ним.
«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет?» — поинтересовался спортсмен.
Сейчас в стране не то время, чтобы вводить подобные ограничения, и футболист лишь хочет, чтобы матчи посещали и молодые ребята, и пожилые люди. Дзюба назвал футбол самым популярным видом спорта и заявил, что если отменить Fan ID, то граждане смогут отвлечься и получить «удовольствие на полном стадионе».
Напомним, закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) появился в России 1 июня 2022 года. Его приняла Госдума, одобрил Совет Федерации и подписал глава государства. Согласно правилам, доступ фанатов на спортивные соревнования осуществляется при наличии этого документа. Оформить паспорт болельщика (Fan ID), чтобы посетить матчи РПЛ, можно было с 4 июля 2022-го. При этом активисты большинства клубов премьер-лиги, кроме «Ахмата», объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщика.
После этого президент России решил упростить использование системы Fan ID. Он дал задание решить этот вопрос к 1 мая 2023 года. Ответственными за исполнение распоряжения стали премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. К слову, АСИ недавно предложило использовать Fan ID только на матчах повышенной опасности.
ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин