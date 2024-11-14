Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 15:12

Артём Дзюба заявил, что хотел бы попросить Путина отменить Fan ID

В России нужно отменить Fan ID, заявил российский футболист и нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба. Он рассказал Sport24, что готов обратиться с такой просьбой к президенту страны Владимиру Путину, как только встретиться с ним.

«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет?» — поинтересовался спортсмен.

Сейчас в стране не то время, чтобы вводить подобные ограничения, и футболист лишь хочет, чтобы матчи посещали и молодые ребята, и пожилые люди. Дзюба назвал футбол самым популярным видом спорта и заявил, что если отменить Fan ID, то граждане смогут отвлечься и получить «удовольствие на полном стадионе».

В МВД назвали условие, при котором болельщики смогут пить пиво на стадионах
В МВД назвали условие, при котором болельщики смогут пить пиво на стадионах

Напомним, закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) появился в России 1 июня 2022 года. Его приняла Госдума, одобрил Совет Федерации и подписал глава государства. Согласно правилам, доступ фанатов на спортивные соревнования осуществляется при наличии этого документа. Оформить паспорт болельщика (Fan ID), чтобы посетить матчи РПЛ, можно было с 4 июля 2022-го. При этом активисты большинства клубов премьер-лиги, кроме «Ахмата», объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщика.

После этого президент России решил упростить использование системы Fan ID. Он дал задание решить этот вопрос к 1 мая 2023 года. Ответственными за исполнение распоряжения стали премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. К слову, АСИ недавно предложило использовать Fan ID только на матчах повышенной опасности.

Обложка ©

ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Наталья Афонина
  • Новости
  • Артем Дзюба
  • Путин
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar