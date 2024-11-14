Артём Дзюба заявил, что хотел бы попросить Путина отменить Fan ID

В России нужно отменить Fan ID, заявил российский футболист и нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба. Он рассказал Sport24, что готов обратиться с такой просьбой к президенту страны Владимиру Путину, как только встретиться с ним.

«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет?» — поинтересовался спортсмен.

Сейчас в стране не то время, чтобы вводить подобные ограничения, и футболист лишь хочет, чтобы матчи посещали и молодые ребята, и пожилые люди. Дзюба назвал футбол самым популярным видом спорта и заявил, что если отменить Fan ID, то граждане смогут отвлечься и получить «удовольствие на полном стадионе».