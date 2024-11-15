В Госдуму внесли законопроект об обязательной присяге гражданина РФ с 14 лет

Россиян могут обязать с 14 лет приносить присягу гражданина РФ, соответствующий законопроект в Госдуму внесли члены комитета по делам СНГ. Это следует из базы нижней палаты парламента. Изменения в закон «О гражданстве» планируются в целях «повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство».

«Законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», — указано в документе.