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15 ноября, 10:28

В Госдуму внесли законопроект об обязательной присяге гражданина РФ с 14 лет

Россиян могут обязать с 14 лет приносить присягу гражданина РФ, соответствующий законопроект в Госдуму внесли члены комитета по делам СНГ. Это следует из базы нижней палаты парламента. Изменения в закон «О гражданстве» планируются в целях «повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство».

«Законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», — указано в документе.

МВД: В РФ лишат гражданства иностранцев, не принесших присягу до 22 ноября
МВД: В РФ лишат гражданства иностранцев, не принесших присягу до 22 ноября

Ранее в Госдуме решили рассмотреть закон о лишении приобретённого гражданства за нарушение присяги. Депутаты считают, что сейчас иностранцы получают паспорт ради социальных льгот, хорошего образования, бесплатной медицины, но совсем не понимают, что гражданство другой страны накладывает на них определённые обязанности.

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Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin

Матвей Константинов
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