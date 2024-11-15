В Черниговской области вывесили флаги РФ. Соответствующее видео опубликовал в своём телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин. По его словам, российские бойцы зашли в населённые пункты Гремяч и Муравьи и установили там триколоры.

Российские флаги подняли в Черниговской области. Видео © Telegram / boris_rozhin

«Зашли в населённые пункты Гремяч и Муравьи и установили там российские флаги», — пишет Рожин.

Также триколоры установили на мосту через реку Судость.

По мнению военного эксперта, российские военные легко провернули эту операцию, поскольку украинских пограничников отправили в Курскую область. В результате с украинской стороны граница сейчас плохо охраняется. Официальных комментариев о ситуации пока не поступало.

Черниговская область на западе граничит с Киевской областью, на востоке — с Сумской, на юге — с Полтавской, на севере — с Гомельской областью Белоруссии и с Брянской областью России.