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Регион
15 ноября, 11:13

Триллер в томской школе: Дверная ручка отправила в больницу сразу двух детей

В Томске два ученика попали в больницу после инцидента с дверной ручкой

В Томске двух школьников увезли на скорой в больницу после инцидента с дверной ручкой. Как сообщает местный телеграм-канал «Регион 70», несчастный случай с детьми произошёл в четверг, 14 ноября.

Следы крови от травмы школьника, который порезал руку из-за дверной ручки. Видео © Telegram / Регион-70 Томск

Как утверждается, один из школьников на перемене бежал по коридору и наткнулся на открытую учителем дверь. Мальчик серьёзно порезал руку об ручку, оставив в коридоре кровавый след на полу. Увидев это, второй ученик упал в обморок и как назло сломал ухо. В итоге обоих мальчиков увезли на скорой в больницу.

Томская мэрия заявила, что начала проверку по факту случившегося. Департамент образования города также пообещал следить за развитием ситуации.

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А ранее Life.ru сообщал, что утренняя затяжка вейпом отправила школьника из Петербурга прямиком в больницу. Он решил покурить электронку перед занятиями, трагедии удалось избежать благодаря матери подростка, которая вовремя вызвала скорую.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / happycreator

Наталья Демьянова
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