Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 11:42

Директор Пугачёвой назвала «бредом» данные о сорванных концертах Примадонны в РФ

Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Концертный директор Аллы Пугачёвой Елена Чурпакова опровергла слухи о возобновлении деятельности артистки на территории России и сорванных концертах. Её слова приводит издание «Фонтанка».

«Всё бред», — отметила директор.

«Мы просто в шоке»: Одинокую Пугачёву заметили во время прогулки на Кипре
«Мы просто в шоке»: Одинокую Пугачёву заметили во время прогулки на Кипре

Сообщалось, что у Аллы Пугачёвой сорвались выступления на двух корпоративах. Примадонна опасается, что видео с её плясками перед толпой миллионеров утекут в Сеть, а СМИ поднимут шумиху. Второй причиной отказа стал распад её коллектива.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar