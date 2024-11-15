Директор Пугачёвой назвала «бредом» данные о сорванных концертах Примадонны в РФ

Концертный директор Аллы Пугачёвой Елена Чурпакова опровергла слухи о возобновлении деятельности артистки на территории России и сорванных концертах. Её слова приводит издание «Фонтанка» .

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«Мы просто в шоке»: Одинокую Пугачёву заметили во время прогулки на Кипре

Сообщалось, что у Аллы Пугачёвой сорвались выступления на двух корпоративах. Примадонна опасается, что видео с её плясками перед толпой миллионеров утекут в Сеть, а СМИ поднимут шумиху. Второй причиной отказа стал распад её коллектива.