Директор Пугачёвой назвала «бредом» данные о сорванных концертах Примадонны в РФ
Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto
Концертный директор Аллы Пугачёвой Елена Чурпакова опровергла слухи о возобновлении деятельности артистки на территории России и сорванных концертах. Её слова приводит издание «Фонтанка».
«Всё бред», — отметила директор.
Сообщалось, что у Аллы Пугачёвой сорвались выступления на двух корпоративах. Примадонна опасается, что видео с её плясками перед толпой миллионеров утекут в Сеть, а СМИ поднимут шумиху. Второй причиной отказа стал распад её коллектива.