«Это мои лекарства»: Мать кинокритика Долина* вышла на связь после задержания в аэропорту
Мать кинокритика Долина* заявила, что перевозила таблетки от мигрени
Вероника Долина. Обложка © wikimedia.org
Мать кинокритика-иноагента Антона Долина* — поэтесса Вероника Долина — прокомментировала своё задержание в подмосковном аэропорту Жуковский. Сейчас женщина на свободе, она утверждает, что перевозила обычные обезболивающие таблетки для личного пользования.
«Я дома, всё относительно благополучно. Это были мои лекарства от головных болей, они у меня всегда в сумке», — сказала Долина в беседе с РБК.
Какое именно лекарство нашли таможенники, поэтесса уточнять не стала. Долина лишь добавила, что принимает препарат при «жёстких мигренях», и что она с ним пожизненно.
Как сообщал Life.ru, задержание Долиной произошло 12 ноября, когда она прилетела в Москву из Тель-Авива. Причиной для внимания со стороны таможенников стали сильнодействующие препараты с наркотиками в составе. Отмечалось, что в отношении поэтессы решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
* Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов.