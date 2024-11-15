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15 ноября, 11:36

«Это мои лекарства»: Мать кинокритика Долина* вышла на связь после задержания в аэропорту

Мать кинокритика Долина* заявила, что перевозила таблетки от мигрени

Вероника Долина. Обложка © wikimedia.org

Вероника Долина. Обложка © wikimedia.org

Мать кинокритика-иноагента Антона Долина* — поэтесса Вероника Долина — прокомментировала своё задержание в подмосковном аэропорту Жуковский. Сейчас женщина на свободе, она утверждает, что перевозила обычные обезболивающие таблетки для личного пользования.

«Я дома, всё относительно благополучно. Это были мои лекарства от головных болей, они у меня всегда в сумке», — сказала Долина в беседе с РБК.

Какое именно лекарство нашли таможенники, поэтесса уточнять не стала. Долина лишь добавила, что принимает препарат при «жёстких мигренях», и что она с ним пожизненно.

Как сообщал Life.ru, задержание Долиной произошло 12 ноября, когда она прилетела в Москву из Тель-Авива. Причиной для внимания со стороны таможенников стали сильнодействующие препараты с наркотиками в составе. Отмечалось, что в отношении поэтессы решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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* Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов.

Наталья Демьянова
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