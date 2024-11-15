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15 ноября, 11:50

«Исламский джихад»* опубликовал второе видео с пленным россиянином Труфановым

Александр Труфанов. Фото © Telegram / سرايا القدس الإعلام الحربي (الرسمية)

Александр Труфанов. Фото © Telegram / سرايا القدس الإعلام الحربي (الرسمية)

Палестинская военизированная группировка «Исламский джихад»* опубликовала второе видеообращение заложника из России, который представился как Александр Труфанов. В этом ролике он заявил, что выкупать пленных — обязанность религиозной еврейской общины.

Также в своем обращении на иврите Труфанов призвал экс-главу МВД Израиля и лидера ультраортодоксальной партии ШАС Арье Дери не позволять израильскому правительству забывать о заложниках и не допустить их «смерти в тоннелях Газы без возможности быть похороненными на родине». Мужчина подчеркнул, что именно на Дери и его партию возложена ответственность за то, чтобы вернуть всех израильтян, удерживаемых в Газе, домой.

Мать удерживаемого в Газе Труфанова призвала власти Израиля освободить сына
Мать удерживаемого в Газе Труфанова призвала власти Израиля освободить сына

Напомним, первое видеообращение с Александром Труфановым было опубликовано 13 ноября. В нём он рассказал о тяжёлой жизни в плену, а также призвал к митингам для прекращения огня и освобождения заложников. Россиянин отметил, что скучает по родным и хочет вернуться домой в целости и сохранности.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Полина Никифорова
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