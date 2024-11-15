Путин провёл рабочую встречу с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым
Владимир Путин и Юрий Борисов. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин встретился с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Они обсудили подготовку нацпроекта «Развитие космической деятельности», сообщили в пресс-службе Кремля.
«В конце прошлого года мы проводили совещание и было поручение подготовить проект о развитии космической деятельности», — напомнил Путин на встрече с Борисовым.
Глава госкорпорации отметил, что реализация указанного проекта определит развитие российской космонавтики как минимум до 2030 года, с перспективой до 2036-го. По словам Борисова, сегодня космос играет важную роль в мировой и национальной экономике.
«Темпы роста мировой космонавтики сегодня значительно выше, чем темпы роста мирового ВВП. Огромные инвестиции привлекаются», — указал глава «Роскосмоса».
По его словам, к 2030 году на земной орбите, вероятно, будет находиться от 60 до 100 тысяч спутников различного назначения. Также Борисов рассказал о своей поездке в МДЦ «Артек». Там он встречался с молодёжью и разговаривал с ними об истории мировой космонавтики, о роли и месте СССР и России в этой сфере. По словам Борисова, для каждого россиянина космос – это предмет гордости.
А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Правительство России завершает работу над новыми национальными проектами. Некоторые из них, по словам главы государства, позволят обеспечить технологическую независимость страны в сфере космонавтики.