Кагарлицкий* пообещал подать в суд за «похищение», если его обменяют на зарубежных заключённых

Социолог и публицист Борис Кагарлицкий* попросил ни при каких обстоятельствах не вносить его имя в списки для обмена заключёнными. Своё обращение он разместил на сайте «Рабкор».

«Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь», — написал публицист.

Кагарлицкий* отметил, что подаст в суд на любое правительство по обвинению в похищении, если его попробуют обменять. Публицист считает своё положение не самым плачевным.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ушёл от ответа на вопрос об обмене журналиста Ивана Сафронова и социолога Бориса Кагарлицкого*, назвав это непубличной информацией. В последний список для обмена публицист не вошёл.