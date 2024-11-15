Кагарлицкий* пообещал подать в суд за «похищение», если его обменяют на зарубежных заключённых
Кагарлицкий* попросил не обменивать его на зарубежных заключённых
Борис Кагарлицкий*. Обложка © Telegram / «Рабкор»
Социолог и публицист Борис Кагарлицкий* попросил ни при каких обстоятельствах не вносить его имя в списки для обмена заключёнными. Своё обращение он разместил на сайте «Рабкор».
«Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь», — написал публицист.
Кагарлицкий* отметил, что подаст в суд на любое правительство по обвинению в похищении, если его попробуют обменять. Публицист считает своё положение не самым плачевным.
Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ушёл от ответа на вопрос об обмене журналиста Ивана Сафронова и социолога Бориса Кагарлицкого*, назвав это непубличной информацией. В последний список для обмена публицист не вошёл.
* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.