Пескова спросили о включении Сафронова и Кагарлицкого* в список масштабного обмена
Песков не ответил на вопрос о возможном обмене Сафронова и Кагарлицкого*
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об обмене журналиста Ивана Сафронова и социолога Бориса Кагарлицкого*, назвав это непубличной информацией. Об этом он сказал в беседе с журналистами.
"Нет, это я без комментариев оставляю. Вся внутренняя кухня этих переговоров, безусловно, не может быть публичной", — поделился Песков в ответ на вопрос, рассматривалось ли их включение в списки на обмен.
Напомним, что Сафронова задержали в июле 2020 года по делу о передаче секретных сведений за границу. В сентябре 2022 года его приговорили к 22 годам строгого режима по статье УК РФ "Госизмена". Дело в отношении Кагарлицкого* возбудили в 2023 году. Его обвинили в оправдании терроризма и дали пять с половиной лет колонии. 1 августа состоялся крупный обмен заключёнными между Россией, США, ФРГ, Белоруссией и Словенией. Однако Сафронов и Кагарлицкий* в списки не вошли.
* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.