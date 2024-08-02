Пескова спросили о включении Сафронова и Кагарлицкого* в список масштабного обмена Песков не ответил на вопрос о возможном обмене Сафронова и Кагарлицкого* 2 августа, 10:33 Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об обмене журналиста Ивана Сафронова и социолога Бориса Кагарлицкого*, назвав это непубличной информацией. Об этом он сказал в беседе с журналистами.

"Нет, это я без комментариев оставляю. Вся внутренняя кухня этих переговоров, безусловно, не может быть публичной", — поделился Песков в ответ на вопрос, рассматривалось ли их включение в списки на обмен.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.

Авторы Татьяна Миссуми