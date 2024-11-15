Касьянов* не смог продать пятикомнатную квартиру по-тихому и удалил объявление

Экс-председатель Правительства РФ Михаил Касьянов* удалил объявление о продаже своей служебной пятикомнатной квартиры в Москве после вопросов Генпрокуратуры. Изначально политик хотел избавиться от недвижимости тихо, однако объявление привлекло внимание общественников, передаёт Telegram-канал Mash.

По словам риелтора, Касьянов* сам отменил продажу квартиры из-за лишнего шума. Пятикомнатную квартиру экс-премьер хотел продать по цене ниже рыночной, чтобы поскорее от неё избавиться. Однако совершить сделку не удалось. Сам иноагент обитает в Прибалтике с 2022 года.

Напомним, что ранее общественники потребовали изъять квадратные метры в пользу государства. Недвижимость площадью 427 квадратов планировалось продать за 700 млн рублей. Потенциальным владельцам предлагали просторные комнаты, панорамные окна с обзором на Дом правительства и высотку на Кудринской, а также круглосуточную охрану, персидские ковры, библиотеку и целых пять санузлов.