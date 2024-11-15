Росавиация: В аэропорту Казани в 15:00 мск сняли ограничения на полёты самолётов
В аэропорту Казани сняли временные ограничения на полёты самолётов. Об этом заявил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«В 15:00 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. В период действия ограничений в аэропорту Казани на запасные аэродромы «ушли» три ВС», — указано в сообщении.
В Росавиации добавили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов воздушных судов.
Напомним, ранее в аэропорту Казани ввели план «Ковёр». Эти меры были введены из-за угрозы атаки беспилотников, в результате оказались задержаны минимум десять рейсов.
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ТАСС / Егор Алеев