Росавиация: В аэропорту Казани в 15:00 мск сняли ограничения на полёты самолётов

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на полёты самолётов. Об этом заявил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«В 15:00 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. В период действия ограничений в аэропорту Казани на запасные аэродромы «ушли» три ВС», — указано в сообщении.

В Росавиации добавили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов воздушных судов.