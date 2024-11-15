Может убить за один укус: Смертоносные морские змеи кошмарят россиян на Филиппинах

Подводные змеи, которых всё чаще стали замечать на Филиппинах, являются одними из самых ядовитых на планете — от их укуса человек может умереть. Туристы рассказали телеграм-каналу, что обычно опасная живность плавает по дну и закапывается в песок. Поэтому есть риск случайно наступить на неё и получить укус. При этом змея иногда выбирается на поверхность и ещё больше пугает отдыхающих: пресмыкающееся быстро плавает и, как правило, неожиданно появляется возле дайверов.