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15 ноября, 12:58

Может убить за один укус: Смертоносные морские змеи кошмарят россиян на Филиппинах

SHOT ПРОВЕРКА: Ядовитые морские змеи пугают российских туристов на Филиппинах

Смертоносные морские змеи запугивают российских туристов на Филиппинах. Отдыхающие массово перебегают в бассейны, а некоторые даже возвращают путёвки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Морские змеи, которые пугают туристов на Филлипинах. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Подводные змеи, которых всё чаще стали замечать на Филиппинах, являются одними из самых ядовитых на планете — от их укуса человек может умереть. Туристы рассказали телеграм-каналу, что обычно опасная живность плавает по дну и закапывается в песок. Поэтому есть риск случайно наступить на неё и получить укус. При этом змея иногда выбирается на поверхность и ещё больше пугает отдыхающих: пресмыкающееся быстро плавает и, как правило, неожиданно появляется возле дайверов.

По словам туроператоров, уже встречаются случаи отказа от путёвок из-за змей. Однако чаще всего агенты сразу предупреждают клиентов об угрозах в экзотических странах, из-за чего туристы изначально делают выбор в пользу другого курорта.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 40 россиян три часа молили о помощи на катере без топлива в окружении акул. Инцидент произошёл, когда туристы отправились на экскурсию до островов Симилан в Андаманском море.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jack Pokoj

Наталья Демьянова
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