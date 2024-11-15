Шольц собирается позвонить Путину уже сегодня, узнали СМИ
Bloomberg: Шольц проведёт телефонный разговор с Путиным в пятницу
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц могут провести первый за два года телефонный разговор уже сегодня, в пятницу, 15 ноября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Как пишет агентство, эта беседа состоится «в критический для Украины момент»: страна не готова к зиме из-за разрушения энергообъектов, также на Западе возникла неопределённость в вопросе поддержки Киева из-за избрания президентом США Дональда Трампа. Германия же является вторым по величине союзником Украины после США.
Напомним, несколько дней назад Олаф Шольц заявил, что планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что это требует согласования с международными партнёрами. В последний раз лидеры созванивались в декабре 2022 года, а лично встречались — в феврале 2022 года.