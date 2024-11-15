Шольц собирается позвонить Путину уже сегодня, узнали СМИ

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц могут провести первый за два года телефонный разговор уже сегодня, в пятницу, 15 ноября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Как пишет агентство, эта беседа состоится «в критический для Украины момент»: страна не готова к зиме из-за разрушения энергообъектов, также на Западе возникла неопределённость в вопросе поддержки Киева из-за избрания президентом США Дональда Трампа. Германия же является вторым по величине союзником Украины после США.