Пятеро братьев из Нижнего Новгорода один за другим отправились в зону СВО

Пять родных братьев отправились на СВО из Нижнего Новгорода. Четверо из них служат в «Ахмате», один — в подразделении Министерства обороны, сообщает газета «Известия».

Всего в семье Рацэ 14 детей — девять братьев и пять сестёр. Первым в зону СВО отправился 27-летний мужчина по имени Вадим. При этом он даже не предупредил многочисленных родственников.

«Он вообще упрямый — если поставит цель, обязательно добьётся своего. Ещё — смышлёный, ответственный. И очень хорошо разбирается в электронике, имел собственный салон по ремонту телефонов и ноутбуков. Выбрал «Ахмат», — рассказали братья.

Сначала Вадим был помощником снайпера, позже переквалифицировался в связиста. Мужчина отметился на службе, получил повышение и орден Мужества, которым ему вручил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Апти Алаудинов. Сам Вадим признался, что пошёл на СВО после встречи со знакомым, который уже был там. Приятель посчитал, что спецоперация не для Вадима. Нижегородец воспринял эти слова как вызов. Теперь он не представляет себя без своего подразделения.

Следом за Вадимом, весной прошлого года, в зону СВО отправился 31-летний Дмитрий, который работал электромонтёром. Он начинал штурмовиком в «Ахмате», а сейчас служит начальником монтажных экипажей. После теракта в «Крокус сити холле» стать добровольцем решил 39-летний Анатолий. В «Ахмате» он служит оператором узла связи. Такую же должность занимает младший брат — 25-летний Никита.

Наконец, пятый из братьев, 29-летний Алексей ушёл на СВО пять месяцев назад, подписав контракт с Минобороны. Мужчина служит в группе эвакуации. Из-за отзывчивого характера ему дали позывной Добрый.

«Когда у меня были трудности, я обращался к нему, и он всегда приходил на помощь. Теперь вот так же помогает другим», — рассказал Никита о старшем брате.