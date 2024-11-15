Информация ряда западных СМИ о готовности Украины пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией не соответствует действительности, утверждает министр обороны Незалежной Рустем Умеров. По его словам, «вызывает тревогу» то, что европейские партнёры Киева распространяют «неверные» данные.

«Это не так... Территориальная целостность — часть наших ценностей», — сказал чиновник в ходе пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.