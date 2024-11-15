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15 ноября, 13:49

Умеров обвинил ЕС в «неверных» данных о готовности Киева уступить территории

Рустем Умеров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Рустем Умеров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Информация ряда западных СМИ о готовности Украины пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией не соответствует действительности, утверждает министр обороны Незалежной Рустем Умеров. По его словам, «вызывает тревогу» то, что европейские партнёры Киева распространяют «неверные» данные.

«Это не так... Территориальная целостность — часть наших ценностей», — сказал чиновник в ходе пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

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Напомним, по данным американской газеты The New York Times (NYT), Украине предпочтительнее решить вопрос с гарантиями безопасности, чем задумываться о возвращении утерянных территорий. Особо актуально это стало после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Матвей Константинов
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