«Изрыгающий ненависть преступник»: Звезда Голливуда не хочет возвращаться в США из-за Трампа

Актриса Ева Лонгория, известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки», покинула США во время пандемии коронавируса и не намерена возвращаться в страну. По её словам, атмосфера там стала мрачнее, а после победы Трампа на выборах всё станет ещё хуже.

Актриса отметила, что Лос-Анджелес сильно изменился. При этом Лонгория призналась, что ей повезло, ведь она может сбежать отправиться куда-нибудь в другое место, в отличие от других американцев.

«Большинству американцев не так повезло. Они застрянут в этой антиутопической стране, и я беспокоюсь и печалюсь за них <...> Самое шокирующее не то, что он [Дональд Трамп] победил, а то, что осуждённый преступник, изрыгающий столько ненависти, может занимать высший пост», — заявила Лонгория в интервью Marie Claire.