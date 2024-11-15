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15 ноября, 15:15

Бойцы СВО из Кирова показали, как доставляют еду и воду сослуживцам

Бойцы СВО из Кирова показали, как доставляют еду и воду сослуживцам. Дроны в зоне специальной военной операции необходимы не только для выполнения боевых задач, но и бытовых.

Бойцы СВО из Кирова показали, как доставляют еду и воду в горячие точки. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет SHOT, беспилотники используют для доставки еды и воды в самое пекло. Поллитровые бутылки с водой помещают в полторашки, при этом свободное пространство заполняют монтажной пеной. Еду упаковывают в индивидуальные пакеты, обёрнутые фольгой и скотчем. Все это цепляют к дрону. Видеороликом поделился Народный фронт, который постоянно помогает российским бойцам с покупкой новых дронов.

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Ранее сообщалось, что тысячи «Алёш» пополнили ряды российской армии в зоне СВО. Бойцы уже сообщили о положительном опыте использования этих дронов.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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