Правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащённого урана в США

Правительство России временно ввело ограничения на экспорт обогащённого урана в США. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Речь идёт о вывозе обогащённого урана в США или по внешнеторговым договорам, заключённым с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю», — указано в сообщении.

В пресс-службе правительства страны объяснили, что эта мера является ответом на введённое Соединёнными Штатами ограничение на 2024–2027 годы. Также Вашингтон запретил импорт урановой продукции из РФ с 2028 года.