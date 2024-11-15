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15 ноября, 15:23

Правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащённого урана в США

Правительство России временно ввело ограничения на экспорт обогащённого урана в США. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Речь идёт о вывозе обогащённого урана в США или по внешнеторговым договорам, заключённым с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю», — указано в сообщении.

В пресс-службе правительства страны объяснили, что эта мера является ответом на введённое Соединёнными Штатами ограничение на 2024–2027 годы. Также Вашингтон запретил импорт урановой продукции из РФ с 2028 года.

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Напомним, что в сентябре президент РФ Владимир Путин призвал Кабмин задуматься об ограничении экспорта урана и титана. По его словам, это будет ответом в отношении тех стран, которые ограничивают ряд поставок.

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Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Дарья Нарыкова
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