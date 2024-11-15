Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 15:39

Путин заявил Шольцу о невиданной деградации в отношениях России и Германии

Президент РФ Владимир Путин в первом за почти два года телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем констатировал небывалую деградацию в отношениях России и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ», — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда чётко выполняла свои обязательства в сфере энергетики. Москва готова вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству, если Берлин проявит встречный интерес.

Напомним, что сегодня между Путиным и Шольцем состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор. На повестке дня лежала проблема украинского конфликта.

В Кремле раскрыли подробности откровенного разговора Путина и Шольца об Украине
В Кремле раскрыли подробности откровенного разговора Путина и Шольца об Украине
Обложка ©

Life.ru

Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Германия
  • Олаф Шольц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar