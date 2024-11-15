Путин заявил Шольцу о невиданной деградации в отношениях России и Германии

Президент РФ Владимир Путин в первом за почти два года телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем констатировал небывалую деградацию в отношениях России и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ», — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда чётко выполняла свои обязательства в сфере энергетики. Москва готова вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству, если Берлин проявит встречный интерес.