Боррель обвинил Израиль в «этнических чистках» и нападении на журналистов в Газе

Миропорядок на Западе, который основан на правилах, «повис на волоске в результате развязанной Израилем войны». Такое мнение выразил глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Конфликт на Украине «подорвал миропорядок, основанный на правилах», однако «в результате развязанной Израилем войны он повис на волоске», — сообщается на официальном портале внешнеполитической службы ЕС.

Боррель обвинил еврейское государство в «этнических чистках» на территории сектора Газа. По его словам, в ЕС готовятся к обсуждению введения торговых санкций против Тель-Авива. Также Боррель предупредил, что «волны насилия» от ближневосточного конфликта могут распространиться по всей Европе.

«Кадры, просачивающиеся из Газы, показывают апокалиптическую пустыню. Неслучайно слова «этнические чистки» всё чаще используются, чтобы описать события на севере Газы», — подчеркнул глава дипломатической службы ЕС.

Боррель добавил, что 400 тысяч жителей Газы, которые остались без помощи, будут вынуждены бежать под угрозой оружия. Кроме того, по его словам, Израиль виновен в нападениях на журналистов. Дипломат напомнил, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке погибли 130 представителей СМИ.