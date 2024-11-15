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15 ноября, 15:55

Объявлен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Брунея

Объявлен состав сборной России на товарищеский матч с командой Брунея. Игра начнётся сегодня в 19:00 по московскому времени. Главный судья – Рустам Лутфуллин из Узбекистана.

Стартовый состав сборной России: Лантратов, Караваев, Пальцев, Морозов, Круговой, Пруцев, Черников (капитан команды), Кривцов, Обляков, Чалов, Мостовой. Бруней выставил на матч следующих 11 игроков: Джефри, Али Рахман (капитан команды), Эффенди, Эмбран, Отман, Путера, Рамлли, Саид, Салех, Шариф, Сиса,

Сборная Брунея занимает 184-е место в рейтинге ФИФА. Это её первый матч против европейской команды. Большинство игроков национальной сборной Брунея представляют клуб ДПММ (Футбольный клуб наследного принца Брунея), который выступает в чемпионате Сингапура.

Сборная России проводит первый с 2017 года матч в Краснодаре, когда в товарищеской игре соперником наших парней был Кот-д’Ивуар (0:2).

Напомним, что следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против команды Сирии. Игра пройдёт 19 ноября в Волгограде.

Всего шесть игроков основной сборной Брунея приехали на матч с Россией
Всего шесть игроков основной сборной Брунея приехали на матч с Россией
Обложка ©

РФС / Михаил Шапаев

Никита Никонов
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